Haberler » Spor » Yorgancıoğlu'na son görev - Spor

Yorgancıoğlu'na son görev

İZMİR'de dün 97 yaşında hayata veda eden Altay Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Hayri Yorgancıoğlu, bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

07.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:57
Yorgancıoğlu'na son görev

'de dün 97 yaşında hayata veda eden Kulübü'nün eski başkanlarından Hayri Yorgancıoğlu, bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Siyah-beyazlı kulübe uzun yıllar hizmet eden Hayri Yorgancıoğlu'nun cenazesine Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Aybars Akoğlu, Buca Eski Belediye Başkanı Levent Piriştina ile Yorgancıoğlu'nun spor ve iş dünyasından sevenleri katıldı. Hayri Yorgancıoğlu'nun cenazesi Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler