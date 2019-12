'Yorgancılık iğneyle kuyu kazmak'

01.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:57

BURDUR'da yaklaşık 44 yıldır yorgancılık yapan Sadık Can (74), kentteki en yaşlı ustalardan ve mesleğin son temsilcilerinden. Günümüzde herkesin masa başı iş istediğini ve yorgancılık gibi meslekleri tercih etmediğinden yakınan Sadık Can, "Mesleğimiz iğneyle kuyu kazmak. El ustalığı ölmesin istiyoruz ama gençlerden heveslenen yok" dedi.

Kent merkezindeki Yukarı Pazar Alacacılar Sokakta bulunan dükkanında yaklaşık 44 yıldır el yapımı yorgan diken Sadık Can, Burdur'da mesleğinin son temsilcilerinden. 1975 yılından bu yana mesleğini sürdüren Sadık Can, yorgancılığın Burdur'daki en yaşlı ismi.

'MİLLET MASA BAŞI İŞ İSTİYOR'Sadık Can, "Yanımızda yetişen çıraklardan bazıları mesleği devam ettiriyor. Bazıları emekli olup bıraktı. El sanatları ölmesin, yeni ustalar yetişsin diye yalvarıyoruz. İleride bu meslek aranacak diyoruz ama maalesef gençlerden el sanatlarına gönül veren yok. Millet şimdi masa başı iş olsun istiyor. Mesleğimiz iğneyle kuyu kazmak. Kolay değil, herkes benimsemiyor. El ustalığı ölmesin istiyoruz ama gençlerden heveslenen yok. Bu yaşıma rağmen elhamdülillah mesleğime devam ediyorum. Yanımda 13- 14 kalfa yetişti. Sağlığım elverdiği müddetçe mesleğime devam edeceğim" dedi.'ESKİ BİLDİĞİMİZE DÖNELİM DİYORLAR'Silikon ve elyaf yorgandan vazgeçen vatandaşların eskiden olduğu gibi yüne ve pamuğa yöneldiğini anlatan Sadık Can, "İnsanlar yünlerini getirip, yorgan diktirmek istiyor. Diktiğimiz 100 yorganın 80 tanesi yün. Vatandaşlar hazır yorganları söküp getiriyor, yün veya iyi pamuk olsun diyor. Eski bildiğimize dönelim diyorlar" diye konuştu.GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞIYORİlerleyen yaşına rağmen günde 8 saat civarında çalıştığını, yaz mevsiminde sürenin daha da uzadığını aktaran Sadık Can, ipekli yorganları modeline göre 1 ile 3 günde diktiğini, basma yorganlardan ise günde 2 tane bitirdiğini belirtti. Sadık Can, tek kişilik basma yorganların 100, çift kişiliğin 150, ipek yorganların tek kişiliğinin 200, çift kişiliğinin 300 liradan satıldığını da söyledi.

Kaynak: DHA