Yorgancılar'dan Serbest Ticaret Anlaşması Çağrısı

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William B. Czajkowski, göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini EBSO'ya gerçekleştirdi. Türkiye'nin yıllık yüzde 5.2 büyüme performansının önemine dikkat çeken Başkan Yorgancılar, AB'nin ortalama büyüme oranının yüzde 0.2 – 0.3 civarlarında seyrettiğini, ülkeler bazında bazı ülkelerin büyüme oranlarında eksi verdiğini kaydederek, "Türkiye'nin büyüme oranı Dünya Ticaret Örgütü'nün açıkladığı ortalama Dünya büyüme oranlarının üzerinde yer alıyor. Büyüme oranımız AB ile kıyaslanırsa başarılı, ancak rakiplerimiz Çin veya Güney Kore gibi ülkelerle kıyaslanırsa yeterli değil. Tüm çabamız sürdürülebilir büyümenin sağlanmasıdır" dedi.

Kuzeyde Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan ile gelişen bir ticaretlerinin olduğunu belirten Yorgancılar, AB'nin Türkiye'nin ana ticari ortağı olduğunu ABD ile Türkiye arasında da müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşmasının bir an önce hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Yorgancılar, "Bu durumu çeşitli vesilelerle biraraya geldiğimiz ABD'li yetkililere de ilettim. Yanıt olarak Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği anlaşması bulunduğunu ve bu durumun Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçmesinin önünde bir engel olduğunu ifade edilmesi üzerine ABD'nin AB ile arasında yer alan TTIP anlaşmasını iptal etmeleri gerektiğini ifade etmiştim" diyerek şöyle devam etti, "Aslında tüm ülkelerin kabul ettiği ve uyguladığı ortak bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın var olması gerekiyor.

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William B. Czajkowski de Türkiye'nin bölge ve dünya için öneminin farkında olduklarını belirterek Türkiye ve İzmir ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ofis olarak her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Czajkowski, "Serbest Ticaret Anlaşması konusu ile ilgili olarak günlerde Türk ve ABD'li yetkililerin karşılıklı bakanlık düzeyinde yapacağı temaslarda ele alınacak" dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ziyaretin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William B. Czajkowski'ye plaket verdi.