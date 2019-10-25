YÖREX'teki KTO standa ilgi gördü

25.10.2019 16:30

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Antalya'da 10'uncusu gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te açtığı stant ile göz doldurdu.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle düzenlenen 23-27 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, KTO Kayseri'yi temsilen açtığı stantla yerini aldı.

İlk kez Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin yöresel ürünlerinin bir araya geldiği fuarda, KTO standına gelen ziyaretçilere Kayseri'nin meşhur yöresel ürünleri olan pastırma, sucuk ve mantı ikram edildi.

Fuarın açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da KTO standını ziyaret etti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı, meclis divanı, yönetim ve KTO personelinin hazır bulunduğu stantta, Bakan Varank tarafından gelen misafirlere pastırma ikram edildi.

Fuarı değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarının gelişerek arttığını belirtti.

Coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün potansiyeli ile Türkiye'nin dünya pazarından 20 milyar dolarlık pay alabileceğini ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda YÖREX fuarı hem şehrimiz hem de ülkemiz adına oldukça önemlidir. 18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 647 civarında katılımcı firmanın yöresel ürünlerini tanıttığı YÖREX fuarında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Coğrafi işaretli olan mantımızı, sucuk ve pastırmamızı standımıza gelen misafirlerimize ikram ettik. Yoğun katılımın olduğu fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Antalya protokolü ve oda ve borsa başkanlarını standımızda ağırladık. Ürünlerimiz her zamanki gibi tam not aldı. Biz şehrimizin mutfağına daima güveniyoruz. Coğrafi işaretler zirvesinde olduğu gibi bu fuarda da tanıttığımız yöresel ürünlerimiz yüzümüzü ağarttı. KKTC yöresel ürünlerinin de tanıtıldığı, şehir dışı ve yurt dışından çok sayıda katılımcının olduğu ve özellikle yurt dışı tedarikçileriyle yapılan B2B görüşmelerinin yapıldığı bu fuar oldukça verimli geçti. Antalya ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığımız fuarda Başta Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA