Yörex'te Samsun Rüzgarı Esti

Anadolu'dan gelen binlerce ürünün ziyaretçilerle buluştuğu Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na Samsun damga vurdu.

Fuarın açılışına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başta olmak üzere katılımcılar, il ve ilçe oda-borsalarıyla her yıl fuara renk katan Samsun standına yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun rüzgarı esti. 200 bin ziyaretçinin beklendiği ve bu yıl 72 il ve KKTC'ye ev sahipliği yapan fuarda Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) önderliğinde Oda ve Borsaların destekleriyle açılan dev Samsun standı büyük ilgi gördü. Samsun Oda ve Borsalarının ortak stant açtığı fuara, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri 43 meclis üyesi, ilçe oda ve borsa başkanları katıldı. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, oda-borsa başkanları, büyük ilginin olduğu Samsun standını gelen ziyaretçilerle yakından ilgilendi.

Yöresel ürünlere büyük ilgi

Samsun standına büyük ilgi gösterenlerin başında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer Oda ve Borsa Başkanları da geldi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e Samsun ürünleri hediye etti. Bir süre oda ve borsa başkanları ile sohbet eden Hisarcıklıoğlu, Samsun ürünlerini de tatmayı ihmal etmedi. Samsun standında sergilenen Çarşamba yöresinin kıvratması ve kuru çay simidi, Bafra'nın nokulu, kaymaklı lokumu, pidesi, pirinci, Vezirköprü'nün semaveri, Terme'nin pirinci ile Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli yöresel ürünler bu yıl da büyük ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Stantta pişirilen Samsun simidi ile Bafra pirinç pilavı ve pidesi fuara gelen ziyaretçilere dağıtıldı. Vezirköprü semaverinde yapılan çay da konuklara ikram edildi. Ziyaretçilere ayrıca, Samsun ürünlerinden ve tanıtım broşürleri de dağıtıldı.

Yöresel ürünlerin tanıtımı için büyük fırsat

YÖREX'in pozitif etkisiyle, yöresel ürünlerin daha fazla sahip çıkılmasına ve tanıtılmasına fırsat sağladığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu bağlamda 2010 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen YÖREX Fuarı'nı oldukça anlamlı buluyorum. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültür, ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. YÖREX, dokuz yıldır bu amaca hizmet ediyor. Biz de Samsun olarak tüm oda ve borsalarımızla tam katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Çarşamba'nın kıvratması, gevrek simidi, Bafra'nın pidesi, nokulu, kaymaklı lokumu, pirinci, Terme'nin pidesi, pirinci, Samsun'un simidi, pidesi, lokumu; bunlar tüm dünyanın tanıması gereken lezzetler. Ancak, tüm bu değerlerimizi koruma altına almamız ve ekonomik değer elde edecek şekilde dünya pazarlarına sunmamız gerek. Oda ve borsalar olarak bunun gayreti içindeyiz. Çünkü ürünlerimizin doğru tanıtımı istihdam ve refah demek, turizmin gelişmesi demek" dedi. - SAMSUN