Yöresel Ürünler Yüz Güldürüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretilen tadı ve kalitesiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan Ahlat patatesi ile beyaz fasulyesi bu yıl hem verim rekoltesiyle hem de fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.



İlçede manav işletmecisi ve aynı zamanda çiftçi olan Murat Babahan, bu yıl patates ve fasulyede ki yüksek verim ve fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, "İlçemiz zengin tarım arazileri ve kaliteli ürünleriyle bilinmektedir. Bizde ilçede yıllardır çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl gerek Ahlat patatesi gerekse beyaz fasulye üretiminde oldukça güzel bir verim aldık. Geçen yıla oranla fiyatlarda çiftçiyi memnun ediyor. Şuan itibariyle ilçede patates ve beyaz fasulyeye oldukça iyi bir talep var. Özellikle patates kilo olarak değil torba torba alınıyor. Ahlat patatesi çevre il ve ilçelerin yanı sıra Irak'a ihraç ediliyor. Bu yıl Ahlat patatesi ve fasulyesi bizleri tatmin ediyor. Ahlat patatesinin şuan kilogramı 75 ila 80 kuruş arasında satışa sunulurken, beyaz fasulyenin ise kilogramı 4 ila 4.5 TL arasında satılmaktadır. Öte yandan özellikle beyaz fasulye piyasada çok fazla bulunmamasına rağmen oldukça uygun bir fiyattan satılmaktadır" dedi. - BİTLİS