Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanacak
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Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanacak

Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'da Nisan ayı başında temeli atılan "Yöresel Ürünler Satış Merkezi" inşaatının 240 günde tamamlanacağı bildirildi.

Kütahya'da Nisan ayı başında temeli atılan "Yöresel Ürünler Satış Merkezi" inşaatının 240 günde tamamlanacağı bildirildi.

Kütahya şehirlerarası otobüs terminali önüne temeli atılan Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, yetkililerden inşaat hakkında bilgi aldı. 20 iş yeri ile birlikte otopark ve sosyal donatılarında yer alacağı Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanarak hizmete girecek. Kütahya'nın, İstanbul Antalya güzergahında önemli bir noktada yer aldığını ifade eden Başkan Işık, yol ticaretinden yararlanmak ve Kütahya'nın yöresel ürünlerinin tanıtımını yapmak adına bu projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Çalışanlara başarılar dileyen Başkan Işık'a, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse eşlik etti. - KÜTAHYA

Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanacak
Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanacak
Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanacak
Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanacak
Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatı 240 günde tamamlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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