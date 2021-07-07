Yöresel ürünler pazari cuma günü açiliyor
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Yöresel ürünler pazari cuma günü açiliyor

Yöresel ürünler pazari cuma günü açiliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun'da girişimci kadınların ürettikleri yöresel ürünlerini satacağı yöresel ürünler pazarı 9 Temmuz Cuma günü saat 14. 00'da açılıyor.

Giresun'da girişimci kadınların ürettikleri yöresel ürünlerini satacağı yöresel ürünler pazarı 9 Temmuz Cuma günü saat 14. 00'da açılıyor.

Çınarlar Mahallesi Öğretmenevi yanında bulunan pazarda vatandaşlar, doğal ve el emeği ile hazırlanan sebze ve meyvelerin yanı sıra hayvansal ürünler, kuru meyveler ve yufka gibi ürünleri de tezgahlarda bulabilecek.

'Üreten kadın, güçlü kadın' projesi kapsamında Belediye tarafından uygulanan ve DOKA tarafından da desteklenen pazar yerinde; 12 tanesi 10, 6 metrekare, 2 tanesi ise 15, 5 metrekareden olmak üzere toplam 14 dükkan ve yükleme boşaltma için ise 4 araçlık park alanı yer alıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kaldırımlarda ürünlerini satan kadınların artık modern, kapalı ve hijyenik bir ortamda alıcılarla buluşturup aile bütçesine katkı sağlayacağını belirterek: "Kadınlarımız bizim için çok kıymetli ve hayatın her alanında yer almaları için kendilerine bütün desteği veriyoruz. Dolayısıyla emeklerinin de kazanca dönüştürülmesi anlamında bir projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız. Giresun'umuza hayırlı uğurlu olsun. Üretime ve ev ekonomisine katkı sağlayan bu tür yöresel pazar yerlerini artıracağız. İlk olarak Bulancak Durağı mevkiine düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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