Yöresel ürünler için Serdivan'a bir merkez daha
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Yöresel ürünler için Serdivan'a bir merkez daha

Yöresel ürünler için Serdivan'a bir merkez daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan yöresel ürünler satış noktalarına bir yenisi daha eklendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan yöresel ürünler satış noktalarına bir yenisi daha eklendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan yöresel ürünler satış noktasına bir yenisi daha eklendi. Serdivan 2. Cadde'de açılan yeni şubede hijyenik ve doğal sütün yanı sıra bal, et, yumurta, fındık, çay gibi ürünlerde raflardaki yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği satış ofislerine farklı noktalarda da yenilerinin ekleneceği ifade edildi.

Konuyla ilgili BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, "Serdivan 2. Cadde'de yöresel ürünler satış merkezlerimize yeni bir yer daha kazandırdık. Vatandaşlarımıza bal, süt, yumurta, et, çay, fındık gibi ürünleri Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle ulaştırıyoruz. İlk günden bu yana satış noktalarımıza yoğun talep gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yöresel ürünler satış merkezimize bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Yöresel ürünler için Serdivan'a bir merkez daha
Yöresel ürünler için Serdivan'a bir merkez daha
Yöresel ürünler için Serdivan'a bir merkez daha
Yöresel ürünler için Serdivan'a bir merkez daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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