Yöresel Ürünler Görücüye Çıkıyor

Antalya'da yarın başlayacak ve 17 Eylül'e kadar açık kalacak Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Kars kaşarından Aydın incirine, Sivas kangalından Erzurum oltu taşına kadar yüzlerce ürün görücüye çıkacak.

Yöresel Ürünler Görücüye Çıkıyor

Antalya'da yarın başlayacak ve 17 Eylül'e kadar açık kalacak Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Kars kaşarından Aydın incirine, Sivas kangalından Erzurum oltu taşına kadar yüzlerce ürün görücüye çıkacak.

Kaynak: Dunya.com