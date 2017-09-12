Yöresel Ürünler Görücüye Çıkıyor

Antalya'da yarın başlayacak ve 17 Eylül'e kadar açık kalacak Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Kars kaşarından Aydın incirine, Sivas kangalından Erzurum oltu taşına kadar yüzlerce ürün görücüye çıkacak.
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