Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılardan detay Bakan Varank'ın detay görüntüleri ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışına katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi
Salondaki katılımcılardan detay
Bakan Varank'ın detay görüntüleri ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışına katıldı. Bakan Varank, açılışta konuşma yaptı.