Yöresel Ürünler Festivali 'Yörem Fest' Başlıyor

Türkiye'nin yöresel festivali Anadolu'dan Sofraya Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali Yörem Fest 20-28 Nisan tarihlerinde Ankara'da başlıyor.

Bu yıl ilki Zirve Fuar tarafından düzenlenecek olan Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali Yörem Fest ile Ankaralılar unutamayacakları ve dopdolu bir hafta geçirecek. Ankara'nın en yeni festival alanı olarak değerlendirilen Eryaman-Kaşmir Center'da 20 Nisan - 28 Nisan tarihleri arasında yılın 'en yöresel festivali' düzenlenecek.

Anadolu'dan Sofraya Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali Yörem Fest'e ev sahipliği yapacak olan başkentte yediden yetmişe sağlıklı ve yöresel ürün tüketmek isteyen herkes adeta unutulmaz saatler geçirecek. Anadolu'dan Sofraya Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali Yörem Fest'te birbirinden eğlenceli aktiviteler de düzenlenecek. Atölye çalışmaları, okul etkinlikleri, dans gösterileri, ikramlar, yarışmalar ve daha birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

Ayrıca festival alanında minik ziyaretçilere özel, hoş vakit geçirmeleri için birbirinden eğlenceli oyun alanları oluşturuldu. Minik ziyaretçiler, kendileri için hazırlanan sürprizli hediyeler ile festival alanında unutamayacakları bir gün geçirecek. - ANKARA

Kaynak: İHA