Yöresel Ürünler çarşısında inceleme Malatya Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından misafir edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kart sistemi üzerinden yapılan yardımların işleyişi ile diğer sosyal yardım projeleri...

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından misafir edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kart sistemi üzerinden yapılan yardımların işleyişi ile diğer sosyal yardım projeleri hakkında bilgiler aldılar.



Emanet Çarşısı bünyesinde hizmete giren ve ihtiyaç sahibi vatandaşların alış veriş yaptığı market alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı Yöresel Ürünler Çarşısında incelemelerde bulundu. Yeşilyurt Belediyesinin insanı merkeze alan yatırımlarıyla farkındalık oluşturan yerel bir yönetim olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarımız açıldığı günden beri çok yoğun ilgi görmektedir. İlçemizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize kaliteli, nezih ve güzel bir mekanda sosyal yardım hizmetlerimizi ulaştırmaktayız. Yöresel Ürünler Çarşımızda ise yöresel ürünlerimizin hem tanıtımı hem de satışını yaparak bu alanda da bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmaktayız. Bölgemizde başka bir örneği olmayan, gerek hizmet alanları gerekse de sunduğu hizmetlerle kentimize farklı bir değer katan bu tür yatırım alanlarının hem kentimizde hem de diğer kentlerimizde çoğalması için her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA