KOZAN, ADANA (Habermetre) - Yöresel Ürün Satışlarına Yoğun İlgi Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yöresel ürünlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı yaptığı açıklamada Belediye Başkanımız Kazım Özgan'ın girişimleri ve bize bu konuda vermiş olduğu desteklerle güzel İlçemiz Kozan'da yetişip üretilen Yöresel Ürünlerimizin tanıtımı ve satışını yapmak üzere İşletme İştirakler Müdürlüğümüzce yaklaşık 4 ay önce çalışmalara başladık. Çalışmamıza ilk önce "Marka Tescil" alarak daha sonra Gıda ve Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli "Dolum ve Paketleme" izinlerini alarak yola koyulduk. Amacımız, Kentimizin doğal ve yöresel ürünlerini hem tüm Türkiye'ye tanıtmak hem de üreticimize destek olmaktır. Sloganımız, Kozan'ımızın yöresel lezzetlerinin tüm Türkiye'ye tanıtılıp, tattırılmasına öncülük etmektir. Bu kapsamda çalışmalarımıza yöresel ürün satışı ile başlamış bulunmaktayız. Tarihi Yukarı Çarşı, Büyük (Hoşkadem) Camii karşısında açmış olduğumuz "Yöresel Ürün Satış Merkezi" ilçemiz halkına ve dışarıdan Kozan'ı gezip görmeye gelen vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca günümüzde yaygın olarak kullanılan e-ticret alışveriş siteleri, facebook(#kozanbelediyesiyoreselurunler) ve instagram (#kozanyoreselurunler) gibi sosyal medya hesaplarımız üzerinden, www. kozanyoresel. com internet adresimizden tüm vatandaşlarımız yöresel ürünlerimizi satın alabileceklerdir. Kozan içi tüm siparişlerinizi KARGO ÜCRETİ almadan aynı gün Adresinize teslim ediyor, Kozan Dışı siparişleri de anlaşmalı kargomuzla en uygun kargo ücreti ile Adresinize ulaştırıyoruz... Satışa sunduğumuz ürünlerimiz Tarım alanında uzman Prof. Dr. Hikmet SAYGILI Hocamızın Başkanlığındaki Heyet kontrolü ile üretilip, Hijyenik ortamda dolumu yapılmaktadır. Ürünlerimizi pazarlarken en kaliteli ve en taze ürünleri seçip, paketleyerek satışa sunmayı kendimize ilke edinmekteyiz. Belediye Başkanımız bize her zaman ürünün en iyisini en kalitelisini almaya çaba göstermemizi, birinci önceliğimizin yöremizin en kaliteli ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak olduğunu söylemiş ve bu işe başladığımız ilk günden bu yana her gün bizi arayıp hem satış hemde pazarlama konusunda bizlere destek olup konunun takipçisi olmuştur. Ürünlerimiz Tamamen Doğal ve Organik olup Köylerimizde anne eli değerek yapılan ürünlerdir. Yapmış olduğumuz çalışma ile hem köy halkına hem üretim yapan kadınlarımıza destek vermiş oluyor hem de bölgemizin yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtmış oluyoruz. Ayrıca hazırlamış olduğumuz yöresel ürünlerimizi unutulmaya yüz tutmuş el örmesi "DOĞAL KAMIŞSEPETLERLE" adreslere ulaştırıyoruz. Sepetleri İlçemizde bulunan dezavantajlı grup "Roman", "Ede" kardeşlerimiz örüyor. İşe başladığımız günden bu yana yaklaşık 1000 adet sepet alımı gerçekleştirdik. Bu vesile ile hem o kardeşlerimizi üretim yapmaya teşvik etmiş hem de evlerine yuvalarına ekonomik katkı sağlamış olduk. Yöresel ürünlerimiz Türkiye'nin birçok şehrine ulaşmaya başladı. Geri dönütler çok olumlu ve memnun edici. Birçok üst düzey kurum ve yetkiliye ayrıca diğer bize ulaşan tüm müşterilerimize en iyi hizmeti vermek adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sipariş ve Bilgi için Tel: 0549 8331372internet adresimiz: www. kozanyoresel. com

