Yöresel dille kayısı mesajı
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Yöresel dille kayısı mesajı

Yöresel dille kayısı mesajı Dünya Kayısı Başkenti olarak nitelendirilen Malatya'nın tescilli ürünü olan dünyaca meşhur meyvesi Kayısı'da hasat dönemine yaklaşılırken, yöresel dilde hazırlanan Kayısı mesajı videosu sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

16.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:40

Yöresel dille kayısı mesajı

MALATYA - Dünya Kayısı Başkenti olarak nitelendirilen Malatya'nın tescilli ürünü olan dünyaca meşhur meyvesi Kayısı'da hasat dönemine yaklaşılırken, yöresel dilde hazırlanan Kayısı mesajı videosu sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Malatya'da tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Ömer Konakçı, Kayısı'nın yararlarıyla ilgili hazırladığı videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Tıklanma rekoru kıran videoda yöresel dille konuşan ve Kayısı'nın faydalarını dile getiren Konakçı, giydiği kayısı resimli tişörtü ve taktığı kayısılı maskesi ile dikkat çekiyor. Videosunda Kayısı'nın yararlarından da söz eden Konakçı, Kayısı'nın kanser ve kalbe iyi gelmesinden bağırsakları çalıştırmasına kadar birçok yararlarını dile getiriyor. Konakçı, son mesajında ise herkesi Kayısı yemeye davet ediyor. Dünya Kayısı Başkenti olarak nitelendirilen, dünya üretiminin yüzde 80'inin karşılayan Malatya, Kayısı ürünüyle Türkiye'ye yılda 250-300 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor.

Malatya'nın tescilli ürünü olan dünyaca meşhur meyvesi Kayısı'da sofralık kayısı Hasanbey cinsinin hasadı başlarken, kurutmalık kayısı hasat dönemine ise yaklaşılıyor.

Yöresel dille kayısı mesajı

Kaynak: İHA

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