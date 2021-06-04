'Yöresel Boyuttan Uluslararası Boyuta Türk Mutfağı ve Gastronomi' Çevrimiçi Söyleşisi Gerçekleşti Yeni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

'Yöresel Boyuttan Uluslararası Boyuta Türk Mutfağı ve Gastronomi' Çevrimiçi Söyleşisi Gerçekleşti Yeni

'Yöresel Boyuttan Uluslararası Boyuta Türk Mutfağı ve Gastronomi' Çevrimiçi Söyleşisi Gerçekleşti Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Pandemi döneminde gerçekleştirdiği çevrimiçi gastronomi söyleşilerine bir yenisini daha ekleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu, "Yöresel Boyuttan Uluslararası Boyuta Türk Mutfağı ve Gastronomi" konulu söyleşiyi düzenledi.

Pandemi döneminde gerçekleştirdiği çevrimiçi gastronomi söyleşilerine bir yenisini daha ekleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu, "Yöresel Boyuttan Uluslararası Boyuta Türk Mutfağı ve Gastronomi" konulu söyleşiyi düzenledi.

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı tarafından gerçekleştirilen programın Moderatörlüğünü Şarköy Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aygün KALIN gerçekleştirdi. Konuk konuşmacısının ise Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı, aynı zamanda TV programcısı Dr. Öğretim Üyesi Esat ÖZATA'nın olduğu söyleşide Yöresel Türk Mutfağının uluslararasılaşması boyutundaki konular üzerine konuşuldu.

Söyleşide ayrıca Türk Mutfağını dünya çapında tanıtmak amacıyla Gastronomi Sektörüne ve Aşçılık eğitimi verilen okullar ve üniversitelerin üzerine düşen görevler konusunda neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Aşçılık öğrencilerine Türk mutfağını geliştirmeleri yönünde tavsiyelerin de verildiği söyleşi sonunda Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Serkan AYDIN, "Türk Mutfağının dünya çapında nasıl tanıtılması gerektiğine dair fikirlerin paylaşıldığı söyleşimizin katılımcılara ve öğrencilerimize çok şey kattığına inanıyorum" dedi ve Dr. Öğretim Üyesi Esat ÖZATA'ya, Öğr. Gör. Aygün KALIN'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türk Mutfak ve Gastronomi kültürünün tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda yapılan söyleşi izleyiciler tarafından büyük beğeni gördü.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Yöresel Boyuttan Uluslararası Boyuta Türk Mutfağı ve Gastronomi' Çevrimiçi Söyleşisi Gerçekleşti Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:13:17. #1.15#

title