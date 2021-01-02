Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu

02.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:04
Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu

Tunceli'de doğadan ve bahçesinden topladığı bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünlerini satan Semra Yeşil, ilerine ihracat yapmayı hedefliyor.

Tunceli'de doğadan ve bahçesinden topladığı bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünlerini satan Semra Yeşil, ilerine ihracat yapmayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü mezunu 35 yaşındaki Yeşil, bir süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra artan alerjik rahatsızlıkları nedeniyle işinden ayrılarak 2 yıl önce memleketi Tunceli'ye yerleşti.

Alerjik rahatsızlıklarının sebebinin ağır kimyasal içeren temizlik ürünlerinden kaynaklı olduğunu fark eden Yeşil, daha sonra kendisi için doğadan topladığı bitki türlerinden doğal bakım ürünleri yapmaya başladı.

Fayda gördüğü ürünleri çevresindeki insanlarla da paylaşan ve Moğultay Mahallesi'nde bir atölye kuran Yeşil, Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı kantaron, ısırgan otu, ölmez çiçeği, papatya, kekik ile kendisine ait arazilerde ürettiği lavanta, defne ve gülden sabun, kolonya ve bitkisel yağlar üretiyor.

Ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedefliyor

Günün büyük bölümünü atölyesinde geçirerek internet üzerinden satış yapan Yeşil, ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedefliyor.

Semra Yeşil, AA muhabirine, çocukluktan beri kimyasal ürünlere karşı alerjisi olduğunu belirterek, "Bu ürünleri kendim için kullanmaya başlayınca çok fazla yararını gördüm. Alerjilerimde hafifleme oldu." dedi.

Doğada yaygın olarak yetişen bitkilerden ilk etapta doğal bakım ürünleri yaptığını anlatan Yeşil, "Lavanta, biberiye ve gül doğada kendiliğinden yetişmeyen bitkiler ve bu bitkileri tarlalarımda yetiştirerek üretimini yaygınlaştırıyorum. Lavanta yağını hem sabun hem de kremde kullanıyorum. Yine aynı zamanda kekik ve papatya kullanıyorum." diye konuştu.

Ovacık'ta 20 dönüme yakın bir tarlada papatya yetiştiriciliğine de başladığını belirten Yeşil, "Gülden gül suyu çıkarıyorum. Palamuttan ve ışkından cilt maskesi yapıyorum. Dağ sarımsağı ile saç bakım kremleri üretiyorum. Ölmez çiçeğinden de yaşlanma karşıtı kremler yapıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Prens Harry Çağla Şıkel Seren Serengil
Spor Güven Yalçın Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Bursa Yılbaşı Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yöresel bitkilerden ürettiği doğal bakım ürünleri kazanç kapısı oldu - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 11:14:30. #1.15#
title