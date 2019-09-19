19.09.2019 19:24

Muratpaşa Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, "Doğu Anadolu Gecesi" ile devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, sanatçı Ender Balkır sahne aldı.

Etkinliklere, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da katıldı.

Beşinci yılında 60 yöreden kültür ve dayanışma derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen derneklere plaket takdim edildi.

Kaynak: AA