Yonga Üreticisi Globalfoundries Firması Kapasite Artırımı İçin Yeni Yatırım Planlarını Açıkladı

Yarı iletken yonga üreticisi GlobalFoundries firmasından 22 Haziran Salı günü yapılan açıklamada, Singapur, Almanya ve ABD'de faaliyet gösteren fabriklarında kapasite artırımına gidecekleri ve bu yatırımlar için il etapta 6 milyar dolar tutarında bir fon ayırdıkları bildirildi.

Yarı iletken yonga üreticisi GlobalFoundries firmasından 22 Haziran Salı günü yapılan açıklamada, Singapur, Almanya ve ABD'de faaliyet gösteren fabriklarında kapasite artırımına gidecekleri ve bu yatırımlar için il etapta 6 milyar dolar tutarında bir fon ayırdıkları bildirildi.

Abu Dabi Emirliği'nin devlet fonu ile kurulmuş olan ABD merkezli GlobalFoundries firmasının önümüzdeki iki yıl boyunca Singapur'daki fabrikaya 4 milyar dolar, Almanya ve ABD'deki fabrikalara ise birer milyar dolar ek yatırım yapacakları öğrenildi. Firmanın cirosunun yaklaşık üçte birinin Singapur'daki işletme faaliyetlerinden geldiği biliniyor.

Firmanın İcra Kurulu Başkanı Thomas Caulfield, sektörde önümüzdeki beş ila sekiz yıl boyunca talebin arzdan fazla olacağını tahmin ettiğini ve kendi firmalarının esas itibarıyla otomotiv sektöründeki müşterleri öncelediğini söyledi.

Geçtiğimiz Aralık ayında başlayan küresel yonga kıtlığı sorunu, bir yönüyle otomotiv sektöründeki büyük oyuncuların pandemi sırasında ihtiyaçlarını doğru hesaplayamamaları ve siparişleri doğru zamanda verememeleri, diğer bir yönüyle de eş zamanlı olarak elektronik sektörünün taleplerinde meydana gelen ani sıçramaya bağlı olarak gelişti.

Önümüzdeki beş ila on yıl boyunca yatırımlara devam etmeyi planladıklarını belirten Caulfield, Singapur'daki 4 milyar dolarlık yatırımın birinci faz olarak planlandığı söyledi fakat firmanın uzun vadedeki toplam yatırım hedefi ile ilgili bilgi vermedi.

Singapur'daki yatırım sayesinde fabrikanın üretim kapasitesine yıllık 450 bin adet daha fazla yonga plakası ekleneceği ve tesisin toplam kapasitesinin yıllık 1, 5 milyon adede yükseleceği bildirildi. Ek kapasitenin 2023 yılının başında devreye gireceği ve artan üretim miktarının aynı yılın sonu itibarıyla piyasada olacağı öğrenildi.

Üretimin ağırlıklı olarak otomotiv sektörü ve 5G teknolojilerine yönelik olacağı fabrikada, uzun vadeli müşteri anlaşmalarının da yapıldığı ve yaklaşık bin kişiye daha ek istihdam sağlanmış olacağı açıklandı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre