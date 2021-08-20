Yonga Tedarik Sıkıntısı Volkswagen'in Üretiminde Ekstra Kesintilere Neden Olabilir

Volkswagen firmasından 19 Ağustos Perşembe günü yapılan açıklamada, yarı iletken yonga tedarikindeki sorunların devam etmesi nedeniyle otomobil üretim planlamasında daha fazla kesinti yapma olasılığının gündeme geldiği bildirildi.

Volkswagen firmasından 19 Ağustos Perşembe günü yapılan açıklamada, yarı iletken yonga tedarikindeki sorunların devam etmesi nedeniyle otomobil üretim planlamasında daha fazla kesinti yapma olasılığının gündeme geldiği bildirildi.

Otomotiv sanayisi küresel çapta yeni bir tedarik sıkıntısı dalgası ile karşı karşıya bulunuyor. İçinde bulunduğumuz yılın başında otomobil talebinin canlanması, bununla birlikte virüs salgınının yonga üretimini ve ticari limanlardaki operasyonları yavaşlatması nedeniyle otomobil üretiminin bir darboğaz yaşadığı belirtiliyor.

Reuters tarafından Volkswagen firmasına yöneltilen yazılı bir soruya gönderilen cevapta, firma yetkililerinin üçüncü çeyrekte yonga tedarikinin inişli çıkışlı ve sıkıntılı bir grafik izlemesini bekledikleri ve otomobil üretiminde ekstra kesintilerin gündeme gelebileceği belirtildi.

Yılsonuna doğru tedarik probleminde bir rahatlama olabileceğini umduklarını belirten Volkswagen yetkilileri, bu durumda yılın ikinci yarısında üretim açıklarını telafi etmeye gayret edeceklerini söylediler.

Öte yandan otomotiv sektörünün en önemli tedarikçilerinden birisi olan Alman yarı iletken yonga üreticisi Infineon firması geçtiğimiz Haziran ayında artan kovid vakaları nedeniyle Malezya'daki fabrikasında üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Infineon firmasının İcra Kurulu Başkanı Reinhard Ploss, 3 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada, otomotiv sanayisinin şu anda çok ciddi tedarik kısıtlamaları ile karşı karşıya bulunduğunu belirtmiş ve tedarikteki arz talep dengesinin ancak 2022 yılındaki bir tarihte düzelmeye başlamasının mümkün olacağını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre