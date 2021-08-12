Yonga Tedarik Sıkıntısı Meksika'nın Otomobil Üretimini de Vurdu

Meksika Otomotiv Sanayicileri Birliği (AMIA) tarafından 9 Ağustos Pazartesi günü yapılan açılamada, yarı iletken yonga tedarikinde yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için sarf edilen çabaların, virüs salgının üçüncü dalgasının başlaması ile birlikte sekteye uğradığı belirtilerek, bu...

Meksika Otomotiv Sanayicileri Birliği (AMIA) tarafından 9 Ağustos Pazartesi günü yapılan açılamada, yarı iletken yonga tedarikinde yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için sarf edilen çabaların, virüs salgının üçüncü dalgasının başlaması ile birlikte sekteye uğradığı belirtilerek, bu durumun yılsonu üretim hedeflerinin beklenenin altında gerçekleşmesine neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Birlik Başkanı Fausto Cuevas, Temmuz ayındaki yarı iletken yonga tedarik seviyesinin Ağustos ayında da arttırılamaması durumunda, yılsonu itibarıyla Meksika'nın otomobil üretim ve ihracat rakamlarının 2020 yılındaki rakamlara benzer bir performans ortaya koyacağını söyledi. AMIA tarafından daha önce ortaya konulan hedeflerde ise üretimin yılsonu itibarıyla bir önceki yıla göre %12 artması ön görülmüştü.

Koronavirüs salgınının yarı iletken malzemelere olan talepte sıçrama yarattığına değinen Cuevas, talep artışının sadece otomotiv sektöründe değil, başta elektronik olmak üzere birçok iş kolunda da yaşanıyor olması nedeniyle, ürün arzını arttırmanın daha da zorlaştığına dikkat çekti.

Meksika'da otomobil üretiminin Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26, 5 azaldığı, otomobil ihracatının da aynı dönemde %23, 6 oranında gerilediği bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre