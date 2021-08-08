Yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen, "Yol Azığı" programına konuk oldu
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Yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen, "Yol Azığı" programına konuk oldu

Yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen, 'Yol Azığı' programına konuk oldu
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği'nin ortak düzenlediği "Yol Azığı" programının ilk konuğu yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen oldu.

Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği'nin ortak düzenlediği "Yol Azığı" programının ilk konuğu yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen oldu.

Sürekli seyahat eden, yollarda olan kişilerle tecrübe aktarımı yapılan programda Gökçimen, yolculuklarını, çekmiş olduğu belgeselleri ve yardım faaliyetlerini anlattı.

İlk olarak Pakistan'a yaptığı yolculuğundan bahseden Gökçimen, "Pakistan'a hazırlıksız gitmiştim. Ama oraya gittiğim zaman dünyayı yeni yeni tanıdığımı fark ettim." dedi.

Gökçimen, birçok mülteci kampını ziyaret ettiğini ve buralarda bulunan çocukların her durumda mutlu olduğunu gördüğünü söyledi.

Çekmiş olduğu belgeseller hakkında sorulan soruya ise Gökçimen, "Bosna savaşı beni çok etkilemişti. Çocukken oradaki insanlar için hiçbir şey yapamadığım için çok üzülüyordum. 'Haykırış Belgeseli' biraz da bunun intikamı oldu." ifadesini kullandı.

Kudüs hakkında da konuşan yönetmen, Kudüs'ü çok iyi tanımak gerektiğini ve salt hamasetin yararı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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