Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan Nilüfer Açıkalın hakkında şoke eden suçlama
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Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan Nilüfer Açıkalın hakkında şoke eden suçlama

Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan Nilüfer Açıkalın hakkında şoke eden suçlama
Hürriyet - Haberler | Magazin

Usta yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncu Nilüfer Açıkalın 19 yıl süren birlikteliklerini uzun süre önce dostça sonlandırmıştı.

Usta yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncu Nilüfer Açıkalın 19 yıl süren birlikteliklerini uzun süre önce dostça sonlandırmıştı. Açıkalın daha sonra gönlünü müzisyen Jehat Hekimoğluna kaptırdı. Uzun zamandır aşk yaşayan ikili hakkında şoke eden bir suçlama ortaya atıldı.

Ünlü yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz, Nilüfer Açıkalın'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından Açıkalın ve sevgilisi Jehat Hekimoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Oğuz, 'Babamın parasıyla yaşayan parazitler' mesajıyla herkesi şoke etti.

Suçlamalar karşısında sessizliğini koruyan Nilüfer Açıkalın, Ebru Oğuz'u mahkemeye verdi.

Şoke eden paylaşımın ardından yönetmen Orhan Oğuz, suskunluğunu bozdu. Nilüfer Açıkalın'ın yanında olduğunu belirten usta yönetmen kızını bu konuda uyardığını söyledi:

19 yıl hayatımı paylaştığım oğlumun annesi olan Nilüfer Açıkalın kızım tarafından çok çirkin ve asılsız saldırılara maruz kaldığı için çok üzgünüm. Nilüfer'in sonuna kadar yanındayım. Söylenenler yalan yanlış uydurma akla mantığa aykırı. Nilüfer sustukça artan kin dolu sözlerin amacını, 25 yıldır süren bu tacizin nedenini anlayabilmiş değilim. Kızımın attığı iftiralar, çarpık bilgiler aleni saldırıdır. Hiçbir suçu olmayan gerçek bir sanatçıyı itibarsızlaştırma çabasıdır. Kızımı çok kez uyardığım halde bunu yapmaya yıllarca devam etti. Nilüfer de haklı olarak artık yasal süreci başlattı. Nilüfer her zaman kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir insandır. Bana düşen oğlumu en iyi şekilde büyüten bu kadının haksızlığa uğradığını söylemektir.

Kaynak: Hürriyet

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Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan Nilüfer Açıkalın hakkında şoke eden suçlama - Haberler Magazin
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