Yönetmen Orçun Benli'nin Kazada Ölen Hemşire Annesi Toprağa Verildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden film yönetmeni Orçun Benli'nin hemşire olan annesi Ferahnaz Benli (61) toprağa verildi.

Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, sahil kenarındaki sokak kedilerine mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji'nde görevli hemşire Ferahnaz Benli'ye Ali K.'nın kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen Benli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Benli'yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hemşire Benli, kurtarılamadı. Sürücü Ali K. ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ

'5 Dakikada Değişir Bütün İşler', 'Kanunsuzlar', 'Gulyabani', 'Bu Son Olsun', 'Manipülasyon', 'Hep Yek 2' gibi filmlerin yönetmenlik koltuğunda oturan Orçun Benli'nin annesi olduğu ortaya çıkan Ferahnaz Benli için bugün Mahmutlar Mahallesi Oktay Cebeci Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Ferahnaz Benli'nin cenaze törenine annesi Ayşe Türk, emekli asker eşi Yusuf, oğulları Selçuk ve Orçun Benli'nin yanı sıra akrabaları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Ferahnaz Benli'nin cenazesi Yangılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Antalya

Kaynak: DHA