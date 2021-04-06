Yönetmen Onur Tan, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü
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Yönetmen Onur Tan, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yönetmen Onur Tan, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

Özel bir kanalda yayınlanan televizyon dizisinin ünlü yönetmeni Onur Tan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Özel bir kanalda yayınlanan televizyon dizisinin ünlü yönetmeni Onur Tan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Dizi ve sinema sektörü hakkında ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bilgiler veren Yönetmen Onur Tan, ADÜ'nün başarılı çalışmalarının devamını diledi. Yönetmen Onur Tan, ayrıca dizinin 7. sezonda da yayında olacağının müjdesini verdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı yönetmene teşekkür etti. Sanatın ve sanatçının kültür hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Medeniyetlerin gelişiminde sanat, ortak kültür ve estetik kaygılar bir tür değer paylaşımı olduğu için çok önemlidir. Sanat, tarih boyunca insanoğlunun kendini ifade etmesinin bir yolu olmuştur. İlk insanlardan bu güne kişiler duygularını, düşüncelerini, olaylara bakış açılarını hep sanat yoluyla aktarmıştır. Sanat yaşamı güzelleştirir, insana ve çevresine değer katar" dedi. - AYDIN

Yönetmen Onur Tan, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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