Yönetmen Ömer Sarıkaya, Bodrum'da Türk bayrağıyla su kayağı yaptı

Bodrum ilçesinde sinema yönetmeni Ömer Sarıkaya, Türk bayrağıyla su kayağı yaptı.

Bodrum ilçesinde sinema yönetmeni Ömer Sarıkaya, Türk bayrağıyla su kayağı yaptı.

"Aylan Bebek" filminin de yönetmeni Sarıkaya, Bodrum açıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Sürat teknesine bağlı kayak üzerine çıkan yönetmen, eline Türk bayrağını alarak bir süre su kayağı yaptı.

Yönetmenin tek kayak üzerinde denize düşmeden başarıyla yaptığı gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı