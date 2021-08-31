Yönetmen Ömer Sarıkaya, Bodrum'da Türk bayrağıyla su kayağı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yönetmen Ömer Sarıkaya, Bodrum'da Türk bayrağıyla su kayağı yaptı

Yönetmen Ömer Sarıkaya, Bodrum'da Türk bayrağıyla su kayağı yaptı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinde sinema yönetmeni Ömer Sarıkaya, Türk bayrağıyla su kayağı yaptı.

Bodrum ilçesinde sinema yönetmeni Ömer Sarıkaya, Türk bayrağıyla su kayağı yaptı.

"Aylan Bebek" filminin de yönetmeni Sarıkaya, Bodrum açıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Sürat teknesine bağlı kayak üzerine çıkan yönetmen, eline Türk bayrağını alarak bir süre su kayağı yaptı.

Yönetmenin tek kayak üzerinde denize düşmeden başarıyla yaptığı gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mansur Yavaş Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Fatih Terim Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yönetmen Ömer Sarıkaya, Bodrum'da Türk bayrağıyla su kayağı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:14:33. #1.15#

title