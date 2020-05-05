Yönetmen Murat Şeker, "Evde Röveşata" ya konuk oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yönetmen Murat Şeker, "Evde Röveşata" ya konuk oldu

Yönetmen Murat Şeker,
05.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:40

Gazeteci Kenan Başaran'ın sunuculuğumu üstlendiği "Evde Röveşata" programına ünlü yapımcı-yönetmen ve senaryo yazarı Murat Şeker konuk oldu.

Gazeteci Kenan Başaran'ın sunuculuğumu üstlendiği "Evde Röveşata" programına ünlü yapımcı-yönetmen ve senaryo yazarı Murat Şeker konuk oldu. Program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Youtube kanalından ve instagram hesabından canlı yayınlandı.

Kenan Başaran, 3 Mayıs'ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatarak basın emekçilerinin gününü kutladı. Başaran, "Çakallarla Dans" isimli film serisiyle de büyük izleyici kitlesine ulaşan Murat Şeker ile sinema projeleri, Fenerbahçe futbol takımı sevgisi ve karantina günlerindeki yaşamına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Murat Şeker, karantina günlerinde sokak hayvanlarına karşı duyarlı davranarak onları aç ve susuz bırakmamak gerektiğini söyledi.

"ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ANLIYORUM"

Kenan Başaran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, 3 Mayıs'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in ziyaret ettiği gün olması nedeniyle doğum günü olarak kutladığını anımsattı. Fenerbahçeli kimliğiyle de tanınan Murat Şeker, "Fenerbahçe tutkusunun, sevgisinin nereden geldiği" şeklindeki soruya "Kendimi bildim bileli tribündeyim. Bizde aileden geliyor. Özellikle Fenerbahçeli olarak temsil ettiği değerleri özümsemek önemli. 3 Temmuz süreci bizim için mihenk taşı oldu. Paralel yapıya karşı dik duruş sergiledik. Sahada, sosyal medyada, adliyenin önünde her yerde bu duruşu sergiledik. Atatürk'ün ziyaret ettiği günü doğum günü ilan eden bir camianın üyesi olmak benim için gurur verici" diye cevap verdi. Şeker, spor kulüplerinin Atatürk'ü sahiplenmesinin, izinden gidiyor olmasının güzel bir şey olduğuna dikkat çekerek "Pandemi günlerinde bilimin, aklın hayatımızda en önemli şey olduğunun suratımıza vuruluyor olması Atatürk'ün temsil ettiği değerlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 46 yaşında Atatürk'ün değerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Akıl ve bilim yolunda daha aydınlık, dogmalardan, basmakalıp düşüncelerden uzak bir ülke idealine yaklaşıyor olmamız gerekiyor" diye konuştu. Şeker, İstanbul'un fiilen işgal edildiği günden kurtulduğu güne kadar olan üç yıllık dönemi sinema film yapacağı bir proje üstüne çalıştığını ve Fenerbahçe'nin işgal kuvvetlerine karşı en büyük zaferlerinden biri olan "General Harington Kupası" maçını sinemaya taşıyacağı projenin korona virüsü nedeniyle ön hazırlık çalışmalarının ve çekimlerin ertelendiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti Haberler
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Neymar Arda Turan Loris Karius Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Yönetmen Murat Şeker, "Evde Röveşata" ya konuk oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 12:13:59. #1.15#
title