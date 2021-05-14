Yönetmen Mesut Uçakan, MTO öğrencileriyle bir araya geldi
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Yönetmen Mesut Uçakan, MTO öğrencileriyle bir araya geldi

Yönetmen Mesut Uçakan, MTO öğrencileriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kapsamında düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kapsamında düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Çevrim içi olarak MTO öğrencilerine özel düzenlenen etkinlikte konuşan Uçakan, "Türk Sinemasının Kimlik Sorunu"nu ele aldı.

Uçakan, Türkiye'deki kimlik çatışması içinde bir yönetmen olarak film yapmakta ciddi şekilde zorlandığını dile getirerek, kendi endişelerinin ve sıkıntılarının sinemanın toplumsal yansımasında pek işe yaramadığını söyledi.

Dini hassasiyetlere de sahip bir yapımın oldukça zor hazırlandığına işaret eden Uçakan, bugüne kadar Türk sinemasında İslam'ın imajını ve değerlerini düşürmeye çalışan birçok karaktere yer verildiğini hatırlattı.

Mesut Uçakan, yeni nesil sinemacıların sektör içinde dışlanmaktan korktukları için, dini boyutu çok belirgin ya da siyasi bir eleştiriyi ele alan projeler yapmadığına dikkati çekerek, "Son çektiğimiz film 'Süveyda', harf devrimi sonrası köyde yaşayan hafız bir çocuğun dramını anlatıyor. 11 yaşındaki çocuk başrolde ama 2 güçlü oyuncumuz daha var. Bu filmde oyunculuk için kime teklif götürdüysek reddetti, korkuyorlar yani." dedi.

İyi bir görsel dille ya da çeşitli metaforlarla Müslümanların kendi sancılarını sinemada doğru bir şekilde dile getirmesi gerektiğinin altını çizen Uçakan, şunları kaydetti:

"Bir Müslümanın besmele farkının olması lazım. Zaten kendi içinde kendi inancını mükemmel şekilde yaşamaya çalıştığı zaman, ticaretinde, siyasetinde, sanatında, sosyal hayatında da yaşamaya çalıştığı zaman onda oluşan Müslüman ferasetinin bir kokusu ve rengi vardır. Bu durum onun yaptıklarına da yansır. Eğer biz yaptığımız filmlerde o kokuyu hissedemiyorsak, o yapımın bize getireceği bir şey yoktur."

Usta yönetmen, Türkiye'de sinemanın kurulduğu ilk günden sonra uzun bir süre eğlence aracı olarak görüldüğüne işaret ederek, "Yani sanat olarak görülmedi. Halkı çok fazla etkisi altına alıp sürüklediği için de ciddi sansürler uygulandı. Akıl almaz şekilde uygulamalar yapıldı sansür konusunda. Orada da devletin yanlış bir uygulama karşısında tutumu evlere şenlikti." değerlendirmesini yaptı.

Mesut Uçakan, yaklaşık 1 buçuk saat süren programda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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