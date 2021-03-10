Yönetmen Kayhan Başoğlu, yeni filmi için ABD'li yapım şirketiyle anlaştı
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Yönetmen Kayhan Başoğlu, yeni filmi için ABD'li yapım şirketiyle anlaştı

10.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:40
Yönetmen Kayhan Başoğlu, yeni filmi için ABD'li yapım şirketiyle anlaştı

Yönetmen Kayhan Başoğlu'nun "Shame" filminin yapımını ABD'li şirket Three Flames Pictures üstlendi.

Yönetmen Kayhan Başoğlu'nun "Shame" filminin yapımını ABD'li şirket Three Flames Pictures üstlendi.

Başoğlu'nun, senaryosunu da yazdığı gerilim, drama ve gizem türündeki "Shame" filmi, Los Angeles merkezli Three Flames Pictures'ın yapım ve prodüktörlüğünde gerçekleşecek.

Yapımcılığını Trevor Morgan Doyle, Alexa Khan ve Nadira Akhonova'nın yapacağı filmde, İngiliz, Kazak ve Türk oyuncular rol alacak.

Yönetmen Kayhan Başoğlu, açıklamasında, "Türkiye'yi temsilen yurt dışında yer alacak olmanın gururu içerisindeyim. Kendi yazdığım senaryonun yönetmenliğini üstlenmek büyük bir onur. Sevgili ekibim ile tüm hazırlık aşamasını en ince detayına kadar planladık. Herkesin emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Hazırlık sürecindeki "Shame" filminin çekimleri tamamlandığı zaman uluslararası dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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