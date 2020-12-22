Yönetmen Hasan Söylemez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Belgesel yönetmeni Hasan Söylemez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Hasan Söylemez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerini çok başarılı bulduğunu ifade eden Söylemez, "Zaten dünyanın en büyük ve en etkili gazetelerinde bile AA foto muhabirlerinin imzasını taşıyan çarpıcı fotoğraflarla karşılaşmak bu başarıyı tescil ediyor." dedi.

Söylemez, 2020'nin dünya tarihinde unutulmayacak olaylarla geçen bir yıl olduğuna değinerek, başarılı fotoğrafların gelecek kuşakların hafızasına kazınacağını belirtti.

Hasan Söylemez, "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim", "yaşam" kategorisinde Yahya Zengin'in "Nehirde Serinleme" ve "spor" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz Tutan Gölde Futbol" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Pandemiye ilişkin oy kullandığı fotoğrafı değerlendiren Söylemez, "Bu hasta ve sağlık çalışanlarının mücadelesini anlatan, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide nefes almak için iletişimin önemini vurgulayan çok güçlü bir fotoğraf." diye konuştu.

Söylemez, "yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafı "umut verici" bulduğunu vurgulayarak, "Hakikaten boğucu bir yılı ardımızda bırakıyoruz. İnsan nefes almak, serinlemek, renkli bir şey görmek istiyor. İşte tam bunu düşünürken Muş'un Hasköy ilçesinde sıcaktan bunalan manda sürüsüyle nehirde yüzen çoban fotoğrafı, pespembe bir rüyaya daldırıyor insanı." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğraf için ise beyazın temizlik, saflık, masumiyet ve iyiliği temsil eden bir renk olduğunu dile getiren Söylemez, "Yıl boyunca herkesin yüzünde beyaz maskeler, beyaz tulumlu sağlık çalışanları ve bembeyaz kefenlere sarılı son yolculuğuna yalnız giden salgın kurbanlarını gördük. Dolayısıyla beyazın saflık ve masumiyetini unutacak raddeye geldik. Ancak buzla kaplı Çıldır gölünde futbol oynayan çocuklar, ayaklarının altındaki buza rağmen içimizi ısıtan saf ve masum bir görüntü ortaya çıkarmışlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref