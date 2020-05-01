Yönetmen Alfred Hitchcock, vefatının 40. yılında anılıyor

Gerilim filmleri yönetmeni Alfred Joseph Hitchcock, vefatının 40. yılında İstanbul Modern Sinema tarafından anılıyor.

Gerilim filmleri yönetmeni Alfred Joseph Hitchcock, vefatının 40. yılında İstanbul Modern Sinema tarafından anılıyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Modern Sinema, daha önce usta yönetmenin British Film Institute tarafından restore edildikten sonra Türkiye'de ilk defa 2013'te gösterilen dokuz sessiz filmini canlı müzikler eşliğinde "Hitchcock 9" adlı programla sinemaseverlerle buluşturdu.

Programın açılış gecesinde, 1929 yapımı gerilim-polisiye "Şantaj" adlı film, Replikas grubunun canlı müzik performansı eşliğinde 35 mm formatında gösterildi.

Replikas'ın arşivinden grup üyesi Selçuk Artut tarafından derlenen programdan 16 dakikalık kesit, İstanbul Modern'in YouTube kanalından yönetmenin ölüm yıl dönümünde sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA