Yönetmen Abdülhamit Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yönetmen Abdülhamit Güler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gençlere verdiği sinema eğitimleri ve atölye çalışmalarıyla tanınan Güler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" fotoğrafını seçen Güler, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Hendren'in fotoğrafının film karesi gibi olduğunu belirten Güler, "Birisine Amerika'daki gösterileri film yap deseniz aynı bu kareyi çekmeye çalışır. Gayet gerçekçi, bütün olayı da özetliyor. Polis arabası yanıyor ve bir siyahi, polis kalkanını almış komutan edasıyla polis arabasının üzerinde." değerlendirmesini yaptı.

Güler, İstanbul'da sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıktığı gün çekilen fotoğrafa ilişkin ise "İçinde bulunduğumuz süreci, mahpusluğumuzu çok güzel anlatıyor." dedi.

Fotoğrafın kendi içinde kompozisyon itibarıyla da güzel olduğunu vurgulayan Güler, şunları söyledi:

"Ayrıca fotoğrafa konu olan karakterlerin, ihtiyarlarımızın fotoğraf makinesini gördükleri için mi yoksa kendi hallerinde mi bilemiyorum, her birinin ayrı bir ferahlama, ayrı bir kondisyon hareketi var. Hepsi çok sembolik. Bütün itibarıyla da fotoğraf hem kısıtlamayı hem ferahlamayı anlatan çok sembolik ve esprili bir yandan da neşeli bir fotoğraf."

Coşkun'un su altında çektiği milli yüzücü Nil Şahin'in fotoğrafının kompozisyonu itibarıyla bir tabloyu andırdığını dile getiren Güler, "Yüzüne vurmuş olan ışık çok güzel. Yani gölgelerin arasında dışarıdan gelen ışığın gözlerine tam olarak vurması. Fotoğrafın üst kısmı bir sulu boya tablo gibi, alt kısmı da bir nebze kendi bulanıklığında. Hava kabarcıkları ve ışığın bir arada olması itibarıyla hem sporun zorluğunu hem de 'o an'a ait olan soluğu hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani