Yönetmelikle İlgili Sorunların Giderileceğine İnancımız Tam"

Gayrimenkul sektörünü temsil eden dernekler, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne ilişkin tespit edilen sorunların en kısa sürede giderileceğine karşı inançlı olduklarını açıkladı.



Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nden (KONUTDER) yapılan ortak açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kamuoyuna yansıyan ifadelerinden öneri ve eleştirilerinin iyi niyetle tekrar ele alınıp değerlendirileceğini öğrenmekten memnuniyet duydukları belirtildi.



Türkiye ekonomisine çok güçlü katkılar sağlayan ve 200'ün üzerinde alt sektörü besleyen inşaat sektörünün gelişiminin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin, temsil ettiğimiz reel sektör açısından çok önemli hayati sorunlar içerdiğini belirtmiştik. Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünün güçlü büyümesini sürdürmesinin, insanlarımızın konforlu ve nitelikli konutlara erişiminin sağlanmasının, deprem risklerimizin dikkate alarak kentsel dönüşümün yapılabilmesinin ve yapı hukukunun sağlıklı bir mevzuata sahip olmasının böylesine zorlu bir süreçte ülkemiz açısından çok daha önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün öneri ve eleştirilerimiz, sektörün ve Türk ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi adına yapıcı mahiyettedir."



Açıklamada, yapılacak çalışmalarla söz konusu sorunların giderileceğine olan inançlarının tam olduğu aktarılarak, "İnşaat sektörünün temsilcileri olarak, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşması için güçlü bir kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.



"Sektör temsilcileri ile yeniden bir araya geleceğiz"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlanan yönetmelikte vatandaşın lehine ve hayatını kolaylaştırabilecek her türlü hükmü getirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Arkadaşların eleştirilerini tek tek dikkate aldık. Bunu söyleyen sektör temsilcilerini çağırıp bunu anlatacağız. Bizim amacımız onlarla kavga etmek ve polemiğe girmek değil, en azından bizim yaptıklarımızı anlasınlar istiyoruz. Çağırıp onlara anlattığımız zaman bize hak vereceklerdir. Onların 1-2 tane ciddi talepleri var. Birisi mesela ruhsat alıp işe başlamışlar, binalar yapılırken mahkemelerden iptaller çıkmış. Bir hak kaybı olduğundan bahsediyorlar, doğru... Bu konu yönetmelikle düzenlenebilecek bir şey değil. Bu konuyu ben Bakanlar Kurulu'nda izah ettim, haklı görüldü, bir kanun meselesi ve onların haklarını koruyacak şekilde kanun çıkacak yakında. Bu yönetmelik sanki o tür taleplerine cevap vermiyor gibi görüyorlar ama öyle değil."



İmarda sınırsız şekilde kullanım hakkının dünyanın hiçbir yerinde verilemeyeceğine dikkati çeken Özhaseki, "Onun disipline edilmesi lazım. İmarda yüz metrelik hakkını 250-300'e çıkaracak şekilde bunu kullanamazsınız. Bunu yönetmelikte yapamazsınız. Yapıldığı zaman da dışarıda gördüğümüz imar sıkıntıları ortaya çıkar. Yüzde 30'luk sınırlama hakkı geldi, tartışma en çok oradan çıkıyor. Onlarla bir kere daha görüşeceğiz." diye konuşmuştu.