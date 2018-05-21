Yönetmelik Yürürlüğe Girdi! Silüeti Bozana Neşter Vurulacak

İstanbul'un yeni imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle tarihi eserleri gölgeleyen imara aykırı yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılacak veya kısaltılacak. Birçok ilçeyi etkileyecek bazı düzenlemeler şöyle:

REZİDANSLARA DÜZENLEME

Ticaret hizmet alanları ile merkezi iş alanlarında rezidans yapılamayacak.

ESTETİK KOMİSYONLARI KURULUYOR

İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurulacak. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak.

BİNALARA RENK, ESTETİK AYARI

Belediye ana arter yollar ve meydanlarda cephe alan binalarla ilgili estetik kurallar getirebilecek. Belediyeler meclis kararıyla çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini belirleyebilecek. Bu düzenleme yönetmelikten önceki yapılar için de geçerli olabilecek. Belediye uygun gördüğü ana arter yollar ve meydanlardan cephe alan binalar ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilecek. (Sabah)