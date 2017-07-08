Yönetmelik Değişikliği

"Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, yönetmeliğin Ek-1 listesindeki açıklamalar kısmının 3. maddesinden sonra gelmek üzere "İl müdürü, i·l müdürlüğünde ve hizmet merkezinde çalışan tüm personel hakkında disiplin cezası verme yetkisine sahiptir." maddesi eklendi.