Yönetmelik Değişikliği
"Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
"Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmeliğin Ek-1 listesindeki açıklamalar kısmının 3. maddesinden sonra gelmek üzere "İl müdürü, i·l müdürlüğünde ve hizmet merkezinde çalışan tüm personel hakkında disiplin cezası verme yetkisine sahiptir." maddesi eklendi.