“Yönetmelik, beraberinde bir takım karışıklıklar ve haksızlıklar da getiriyor”

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, 2 Aralık 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" üzerine açıklamalarda bulundu.

01.11.2019 14:30
“Yönetmelik, beraberinde bir takım karışıklıklar ve haksızlıklar da getiriyor”

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, 2 Aralık 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" üzerine açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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