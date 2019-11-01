“Yönetmelik, beraberinde bir takım karışıklıklar ve haksızlıklar da getiriyor”
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, 2 Aralık 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" üzerine açıklamalarda bulundu.
01.11.2019 14:30
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, 2 Aralık 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" üzerine açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dunya.com