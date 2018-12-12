Yönetimde Kadın Dokunuşu

Towerlife Perakende Lokasyon Ve Marka Danışmanlığı kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selen Deniz bu zamana kadar birbirinden farklı alanlarda başarılarıyla tüm Türkiye'de ses getirmeyi başardı. 2011 yılında kurduğu şirketiyle gıda markaları başta olmak üzere birçok kıymetli markaya danışmanlık hizmeti sunan Deniz, aktif olarak 53 firmaya danışmanlık yapmakta.

Sivil topluma kazandırdığı değerler ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle de adından sıkça söz ettiren Deniz, Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği İzmir şubesinin (ERDODER) de kurucuları arasında. Deniz aynı zamanda İzmir Ticaret Odası (İZTO) İş Kadınları Konseyi'nin 2011 yılındaki kuruluşundan itibaren her dönem konseyde aktif rol alarak elliyi aşkın ses getiren projede bulundu.

Şu an CHP'nin kadın belediye başkan aday adayları arasındaki en genç aday olan Selen Deniz, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ile Adana Amerikan Konsolosluğu tarafından 2017 yılında düzenlenen "Southeast Business Woman's Summit" etkinliğinde "Marka – Franchise" kategorisinde "Türkiye'nin En Başarılı İş Kadını" seçilerek ödüle layık görüldü.

Türkiye genelinde yayınlanan ve franchise dünyasının iletişimini sağlayan Franchise Market Türkiye dergisinin de imtiyaz sahibi olan Selen Deniz, medyayla hayli ilgili. Tek çocuğu olan Karen Deniz'in adıyla kurduğu Karen Basın Yayın şirketi vesilesiyle yayıncılık sektöründe de aktif rol alıyor. Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden birinde köşe yazarı olan Selen Deniz, Marka Portresi adını verdiği köşesinde her hafta Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin portrelerini çekip okuyucularla paylaşıyor.

Bugüne kadar danışmanlık sunduğu şirketlerle beraber birçok inovatif projeye liderlik eden Deniz, en son Işık Menüsü adını verdiği görme engellilere yönelik projeyle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülü'ne aday oldu.

Edindiği bütün bu tecrübelerin ışığında İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Güzelbahçe için kolları sıvayan Selen Deniz, Güzelbahçe'yi "adına yakışan bir güzel bahçeye" çevirmekte iddialı ve bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.