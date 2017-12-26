Yönetim ve Siyaset" Yüksek Lisans Programı Başlıyor

Akdeniz Üniversitesi'nde "Yönetim ve Siyaset" alanında zaman ve mekan kısıtlamasından bağımsız tezsiz yüksek lisans eğitimi başlayacak.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık altı yıldır sürdürülen iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim programlarına, bahar yarıyılında Yönetim ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans Programı eklendi.



Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde yürütülecek "Yönetim ve Siyaset" uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, özellikle devlet kuruluşlarında görev yapan üst düzey bürokratlara veya siyaset kurumlarında aktif olarak görev üstlenen kişilere, çalışmalarını aksatmadan akademik kariyer yapma imkanı sunuyor.



"Yönetim ve Siyaset" uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programıyla katılımcıların kendilerini çağdaş siyaset, yönetim ve işletmecilik anlayışının gereklerine uygun şekilde geliştirebilmelerini hedefleniyor.



Programa, örgün yüksek lisans programlarına katılma olanakları kısıtlı olan, kamu kurumları ve yerel yönetimler başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde, uluslararası kuruluşlarda ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici adayları ile en az dört yıllık bir lisans programına katılmış ve kamu sektöründe veya özel sektörde kariyer hedefleyen mezunlar başvurabilir.



ALES ve YDS puanın aranmadığı programa başvurular, 02-08 Ocak 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesinden yapılabilecek.