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Yönetim kurulu toplantıları e-YKS sistemi ile dijitale taşınıyor

Yönetim kurulu toplantıları e-YKS sistemi ile dijitale taşınıyor
30.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:24

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Merkezi Kayıt Kuruluşu, dijital ortamda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının tamamen güvenli yapılmasını ve atılan imzaların hukuken geçerli sayılmasını sağlayan Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin (e-YKS) işleyişi ve hukuki süreçleri ile ilgili...

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Merkezi Kayıt Kuruluşu, dijital ortamda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarının tamamen güvenli yapılmasını ve atılan imzaların hukuken geçerli sayılmasını sağlayan Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin (e-YKS) işleyişi ve hukuki süreçleri ile ilgili özel bir webinar gerçekleştirdi. e-YKS'nin halka açık ve halka açık olmayan her büyüklükteki şirket için kullanımı mümkün olduğu belirtildi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), yönetim kurullarını yakından ilgilendiren önemli bir webinar'a imza attı. Elektronik yönetim kurullarına ilişkin tüm soruların yanıt bulması amacıyla düzenlenen webinar'da, MKK tarafından geliştirilen ve kovid-19 salgını nedeniyle önemi daha da artan, dijital ortama taşınan yönetim kurulu toplantılarının tamamen güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin (e-YKS) işleyişi ve hukuki süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ümit Yayla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hukuk Hizmetleri Direktörü Avukat Özgür Bülbül ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Şafak Denizci webinar'da konuşmacı olarak yer aldı.

Feyyaz Ünal: "Elektronik yönetim kurulları, kriz dönemlerinin çevik yönetilebilmesi için kritik"

Salgın döneminde karar alma süreçlerinin doğru işlemesini sağlamanın gerekliliğine dikkat çeken Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, "Kovid-19'un oluşturduğu bu belirsizlik ortamında, kriz dönemlerini iyi yönetebilen yönetim kurullarının önemi daha da artıyor. Özellikle iş sürekliliğinin devamlılığı için yönetim kurullarının hızlı hareket edebiliyor olması, yani çeviklik kritik önem taşıyor. Bu süreçte tüm hissedarların, çalışanların ve yatırımcıların şeffaflıkla bilgilendirilmesi ve güven sağlanması şart. Diğer yandan, iş süreçleri mümkün olduğunca rutin bir şekilde devam ettirilmeli. Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde, bunun yolu dijital ortamda, hukuka uygun olarak düzenlenebilen yönetim kurulu toplantılarından geçiyor. Biz de bu konuda değerli çalışmalar yapan Merkez Kayıt Kuruluşu ile birlikte düzenlediğimiz webinar aracılığıyla sistem ve hukuki süreçler hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçladık." dedi.

Ekrem Arıkan: "Yerli ve milli yazılımımız e-YKS ile dijital ortamda yapılacak toplantıları en güvenli şekilde ve en az maliyetle yapma olanağı sunuyoruz"

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Arıkan, kovid-19 salgınının hayatın pek çok alanında olduğu gibi iş yapış süreçlerinde de önemli değişikliklere yol açtığını hatırlattı.

Salgının iş süreçlerini etkilememesi ve alınan kararların hızla uygulanabilmesi için yönetim kurulu toplantılarının güvenli ve hukuki süreçlere uygun yapılabilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Arıkan şunları söyledi: "Tamamıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılımımız eYKS ile şirketlerimizin yönetim kurulu toplantılarının dijital ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesini ve tüm süreçleri en az maliyetle sunmayı amaçladık.

Yönetim kurulu üyelerinin dijital ortamda görüntülü ve sesli olarak toplantıya katılımlarına, görüş ve öneride bulunmalarına, oy kullanmalarına ve kararlarını elektronik olarak imzalamalarına olanak tanıyan yazılımımızı, Türkçe ve İngilizce versiyonları ve mobil uygulaması ile kullanıma sunduk. Türkiye'nin içinde bulunduğu bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin bir parçası olmaktan ve yaşadığımız küresel salgın günlerinde ülkemiz şirketlerinin gerek yönetim kurulu toplantılarını gerek diğer toplantılarını kendi sistemlerinde güvenli bir altyapı ile dijital ortamda kolaylıkla yapabilmelerini sağlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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