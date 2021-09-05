Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı Fatih Karaca başkanlığında Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı Fatih Karaca başkanlığında Ankara'da bir araya geldi. Ankara'daki Federasyon ofisinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında yeni sezon öncesi konular konuşuldu.

Kaynak: Habermetre