Yönetim Kurulu 3 Yıllık Seçilecek

Galatasaray, yeni yapılacak seçimde görev alacak yönetim kurulunun 3 yıl için göreve geleceğini açıkladı.

Yönetim Kurulu 3 Yıllık Seçilecek



Galatasaray, yeni yapılacak seçimde görev alacak yönetim kurulunun 3 yıl için göreve geleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tüzüğün 60. maddesine göre yapılacak seçimde seçilecek tüm organların (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu ve sicil kurulu) görev süresi 3 yıldır. Seçimli genel kurul kararı alan yönetim kurulunun ve diğer kurulların müstafi sayılması iddiasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır" denildi.

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Kaynak: Skorer

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