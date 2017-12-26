Yönetim Kurulu 3 Yıllık Seçilecek





Galatasaray, yeni yapılacak seçimde görev alacak yönetim kurulunun 3 yıl için göreve geleceğini açıkladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tüzüğün 60. maddesine göre yapılacak seçimde seçilecek tüm organların (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu ve sicil kurulu) görev süresi 3 yıldır. Seçimli genel kurul kararı alan yönetim kurulunun ve diğer kurulların müstafi sayılması iddiasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır" denildi.



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