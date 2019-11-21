Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 3.3 arttı

21.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:01

Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2019" raporunun sonuçlarına göre BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15.2'den yüzde 15.9'a çıkarak yüzde 3.3 arttı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 'Türkiye Kadın Direktörler Konferansı', "Yönetim Kurullarına Aday Gösterilme Süreçleri ve Çeşitlilik" temasıyla gerçekleşti. Düzenlenen konferansta "Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2019" raporunun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapor sonuçlarına göre 2019'da: "Yüzde 30 Kulübü Türkiye kampanyasının odaklandığı BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı yüzde 16.6'dan yüzde 17.7'ye çıkarak, 2018 yılındaki olumlu artışı takip etti."Tüm BIST şirketlerinin sadece 36'sının yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14'ünün yönetim kurulunda bir kadın CEO yer alıyor."BIST-100 şirketlerinde ise 2018 yılında yüzde 14.2 olan yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 13.8'e düştü."Yüzde 30 Kulübü Türkiye kampanyasının odaklandığı BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranının yüzde 16.6'dan yüzde 17.7'ye çıkarak, 2018 yılındaki artışı olumlu şekilde takip ettiği görüldü."Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25'i yakalayan 108 şirketin tüm şirketlerin sadece yüzde 26'sını oluşturuyor."Şirketlerin sadece yüzde 10.4'ünü oluşturan 42 şirket eşik seviye olan üç kadın yönetim kurulu üyesine sahip. 360 şirketin henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamamış olduğu görülüyor."Tüm BIST şirketleri içinde 152 şirket, BIST-100 içinde 35 şirket hala tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor."Tüm BIST şirketlerinin sadece 36'sının yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14'ünde kadın CEO'lar yönetim kurullarında yer alıyor."402 şirketin 152'sinin yönetim kurullarının tamamının erkeklerden oluştuğu belirtiliyor. Bu sayı tüm şirketlerin yüzde 37'sine karşılık geliyor."2012-2019 yılları arasında yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranında 2018 yılında olduğu gibi yavaş ama olumlu bir değişim gerçekleştiği görülüyor. 2019 yılında yönetim kurularının tamamı erkek olan şirketlerin oranı yüzde 37.8'e düştü."2019 yılında yönetim kurullarındaki bağımsız kadın üye oranı, yönetim kurullarındaki kadın üye oranına kıyasla daha fazla artış gösterdi. 2019 yılında bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasındaki kadınların oranı toplamdaki kadın üye oranını geçerek yüzde 17.6'ya yükseldi."BIST şirketlerinde görevli 340 kadının paylaştığı 435 kadın yönetim kurulu üyeliğinin yüzde 43'ü hakim ortak olan ailelerin üyeleri tarafından dolduruldu. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen kadınlar ise yönetim kurulu üyeliklerinin sadece yüzde 8.9'unu oluşturdu."BIST-100 Endeksi'nde BIST'de işlem gören en büyük ve ekonomik açıdan en önemli şirketler yer alıyor. Bu şirketlerin yönetim kurullarının daha kemikleşmiş olduğu raporlanıyor. 2018 yılında BIST 100 şirketlerinde yönetim kurulundaki kadın oranı 2018'de yüzde 14.2 iken 2019 yılında bu oran yüzde 13.7'ye düştü, ancak bağımsız kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 17.7'ye yükseldi. 2019'da BIST 100'de yer alan 35 şirketin yönetim kurullarının tamamını erkekler oluşturdu.Konferansta konuşan Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, "Türkiye üzerine yaptığımız araştırmalar özellikle Yönetim Kurulu Komitelerinde kadın oranı ile şirketlerin piyasa değeri arasında olumlu bir sebep sonuç ilişkisi olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunuyor. Dahası kadınların yönetim kurullarında nicelik olarak daha güçlü olduğu şirketlerin finansal kırılganlıkları daha düşük. Ancak Türkiye'de tüm çabalara rağmen şirket karar mekanizmalarında kadın oranı çok yavaş ilerliyor. Hala yönetim kurullarında kadın olmayan çok sayıda şirketimiz var. 2020'de tüm şirketlerin genel kurullarında daha fazla kadın adayın yönetim kurullarına aday gösterilmesini bekliyoruz. Talepte bulunan şirketlere uygun adaylar bulma konusunda ücretsiz olarak destek olmaya devam edeceğiz."Yüzde 30 Kulübü Global Yönlendirme Komitesi Üyesi Sarah Morris, yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasının dünyanın çehresini değiştireceğini ve sonuçta insan hayatında olumlu bir değişime yol açacağını anlattı ve şöyle dedi: "McKinsey'in bir araştırması, her ülkenin cinsiyet eşitliği konusunda en hızlı yol kat eden komşusuna eş bir ilerleme kaydetmesi durumunda 2025 yılına gelindiğinde global gayrisafi milli hasılanın 12 trilyon dolar artacağını ortaya koyuyor. Dünya Bankasının Oliver Wyman'la birlikte gerçekleştirdiği bir araştırma da, yönetim kurulunda yüzde 30'un üzerinde kadın üyenin bulunduğu şirketlerin iflasla karşılaşma olasılığının beş kat daha az olduğunu ve risk kararları almada dört kat daha başarılı olacaklarını göstermiştir."IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat,"Türkiye'de finansman sağladığımız şirketlerin yönetim kurullarına önerdiğimiz direktör adaylarının üçte biri kadındır. Gerek Türkiye'de, gerekse global ölçekte tam bir eşitliğin sağlanması için çalışmaya devam edecek ve bunu sağlayacağız; çünkü bu şirketlerin yararınadır" dedi.Toplumsal cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi hedefine ulaşmak için önlerinde uzun bir yol olduğunun farkında olduklarını söyleyen Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası Ülke Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, "Araştırmalar, kadın üye oranındaki artış rakamları değişmediği sürece yönetim kurullarında yüzde 30'a ulaşmak için 15 yıla daha ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Yani 2034 yılı. Ancak bu güzel günün sonunda, bir aradaysak ve çaba gösteriyorsak bunu çok daha erkene çekebileceğimize gönülden inanıyorum. Bunca yıllık iş hayatımda şunu anladım ki; yönetim kurulları iki önemli niteliğe sahip olmalı; İlki çeşitliliğe verdikleri önem, ikincisi ise üyelerini özgür bırakan bir sisteme sahip olmaları."dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA