Yöneticisi silahlı gasp sonucu öldürülen holding hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusu
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Yöneticisi silahlı gasp sonucu öldürülen holding hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusu

Yöneticisi silahlı gasp sonucu öldürülen holding hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusu
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Ataşehir'de para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, bir çalışanın da gasp sonucu yaralandığı holdinge yatırdıkları paraları alamadıklarını öne süren çok sayıda kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ataşehir'de para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, bir çalışanın da gasp sonucu yaralandığı holdinge yatırdıkları paraları alamadıklarını öne süren çok sayıda kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ataşehir'de 15 Haziran'da holding önünde şirket yöneticisi Sibel Koçan silahla öldürülerek içinde 3.3 milyon liranın bulunduğu çanta gasbedilmiş, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

Bu olayın ardından söz konusu holdinge farklı tarihlerde yatırdıkları paraları alamadığını iddia eden çok sayıda kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mağdurlardan H.A'nın sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında söz konusu holdinge yatırım amaçlı 74 bin lira para yatırdığı, holding tarafından yüzde 9 kar payı ile ödeme vaadi ile bu yıl haziran ayına kadar ödeme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Dilekçede, "Fakat medyaya yansıyan cinayetle sonuçlanan soygundan sonra bahse konu şirketin mirasçılara devri ile ödemeler yapılmadı. Sisteme erişim kapatıldı. Şirket yönetiminden hiç kimseye ulaşılamadı ve bilgi alınamadı." ifadelerine yer verildi.

Davalılara ait başka bir şirket üzerinden yatırılan paraların kaçırıldığı öne sürülen dilekçede, Sibel Koçan'ın da aralarında bulunduğu 18 şirket yetkilisi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılması ve bu kişilerin mal varlıklarına el konulması talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurularının ardından, dilekçeleri işleme aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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