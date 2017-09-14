Yöndem'den Baskın Seçim Kararı Tepkisi

"Yangından mal mı kaçırıyorsunuz" diyerek seçim tarihini eleştiren Yöndem, Ekrem Demirtaş'ın baskın seçim kararı ile rakiplerinin önünü kesme niyetinde olduğunu ifade etti.

"AMAÇ RAKİPLERİN ÖNÜNÜ KESMEK"

55 bin kişinin oy kullanacağı, İzmir ticaretini temsil eden bir oda seçiminin, erken bir tarih olan 5 Ekim olarak belirlenmesinin yanlış olduğunu ifade eden Yöndem, "İzmir Ticaret Odası seçimleri kent için çok önemli, Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Nedir bu acele? Bu kadar süre içinde sağlıklı ve rekabetçi bir seçim çalışması yapılamaz. 132 yıllık köklü bir kurum olan İzmir Ticaret Odası bu şekilde idare edilemez. Baskın seçim kararı bunu bir kez daha ortaya çıkardı" dedi.

"BU KARAR GERİ TEPECEKTİR"

Henüz kendisinden başka adayın çıkmadığı, üyelerin komite seçimleri için listelere ulaşamadığı bir ortam varken Demirtaş'ın 5 Ekim gibi yakın bir tarih belirlemesinin art niyetli olduğuna dikkat çeken Yöndem, "Şeffaf ve demokratik bir seçim yerine rakiplerine çalışma fırsatı vermeden, 25 yıllık başkanlığını ne pahasına olursa olsun devam ettirme amacı güden Ekrem Demirtaş'ın bu baskın seçim kararı geri tepecektir. İzmir Ticaret Odası'nın 55 bin üyesi aslında İZTO'nun nasıl bir yönetim sistemi ile yönetileceğini oylayacak.İzmir Ticaret Odası, bu kararla örneğini gördüğümüz Demirtaş zihniyetiyle mi; şeffaf, katılımcı, demokratik bir ortak akılla mı yönetilecek, karar verecekler" diye konuştu.