Yoncalı'ya sıcak asfalt

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi'nin Yoncalı Mahallesi'ndeki sıcak asfalt uygulamasının tamamladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmaların Yoncalı'ya ve Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Yoncalı'da yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, OEDAŞ'ın altyapı çalışmasını tamamlamasının ardından asfalt ekiplerinin hızlı bir şekilde sıcak asfalt çalışmasına başladıklarını ifade etti. Başkan Işık, "Ana giriş ve tesislere bağlantıyı sağlayan, çevre yolundan ana yola bağlantıyı sağlayacak olan sokaklarımızın tamamını sıcak asfalt ile kapladık. OEDAŞ'ın yaptığı elektrik alt yapı çalışmaları uzun süre bu hizmetin gecikmesine neden oldu. OEDAŞ müdürü ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Aydınlatmalar dahil kabloların yer altına alınması çalışması bitti. Bizde hızlı bir şekilde sıcak asfalt ve taş kaplama gibi çalışmalarımızı yaptık yapamaya devam edeceğiz. Şehrimize ve Yoncalı Mahallemize hayırlı olsun. Bu güzel turizm beldesinde oturan ve ziyaret eden hemşehrilerimizin sıkıntıları bitmiş oldu ve teşekkürlerin geleceği zamanın yaklaştığını umut ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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