Yoncalı Spor Tesisi'nde çalışmalar başladı

Kütahya Yoncalı'da inşa edilecek spor tesisi projesinin zemin iyileştirme çalışmaları başladı.

Kütahya Yoncalı'da inşa edilecek spor tesisi projesinin zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, tesisin 10 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde spor turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi yönünde atılan adımların ilki olan spor tesisi projesinin zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmaları başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik; 2 antrenman sahası, 1 nizami saha, bin kişi kapasiteli tribün ve 4'lü soyunma odasının yapılacağı alanda Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Tesisin 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Vali Ali Çelik, "Tarihi hamamları, şifalı sularıyla ünlü Yoncalı inşallah spor turizmiyle de adından söz ettirecek" dedi.

İncelemede, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı