Yoncalı Spor Tesisi'nde çalışmalar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yoncalı Spor Tesisi'nde çalışmalar başladı

11.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:21
Yoncalı Spor Tesisi'nde çalışmalar başladı

Kütahya Yoncalı'da inşa edilecek spor tesisi projesinin zemin iyileştirme çalışmaları başladı.

Kütahya Yoncalı'da inşa edilecek spor tesisi projesinin zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ali Çelik, tesisin 10 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde spor turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi yönünde atılan adımların ilki olan spor tesisi projesinin zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmaları başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik; 2 antrenman sahası, 1 nizami saha, bin kişi kapasiteli tribün ve 4'lü soyunma odasının yapılacağı alanda Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Tesisin 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Vali Ali Çelik, "Tarihi hamamları, şifalı sularıyla ünlü Yoncalı inşallah spor turizmiyle de adından söz ettirecek" dedi.

İncelemede, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret hazır bulundu. - KÜTAHYA

Yoncalı Spor Tesisi'nde çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoncalı Spor Tesisi'nde çalışmalar başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:24:56. #1.14#
title