Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A.Ş'den İhale İlanı
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Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A.Ş'den İhale İlanı

Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A.Ş'den İhale İlanı
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Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A. Ş'den İhale İlanıYoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A. Ş'den İhale İlanıİlimiz Merkez Yoncalı Mahallesindeki 30. 07. 2021 Tarihinde yapılacak "Wc-Çay Bahçesi, Kafeterya/ Büfe -Otopark/ WC+Büfe" İhale İlanı.

Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A. Ş'den İhale İlanıYoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A. Ş'den İhale İlanıİlimiz Merkez Yoncalı Mahallesindeki 30. 07. 2021 Tarihinde yapılacak "Wc-Çay Bahçesi, Kafeterya/ Büfe -Otopark/ WC+Büfe" İhale İlanı

Kaynak: Habermetre

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