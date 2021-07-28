Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A.Ş'den İhale İlanı
Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A. Ş'den İhale İlanıYoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A. Ş'den İhale İlanıİlimiz Merkez Yoncalı Mahallesindeki 30. 07. 2021 Tarihinde yapılacak "Wc-Çay Bahçesi, Kafeterya/ Büfe -Otopark/ WC+Büfe" İhale İlanı.
Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A. Ş'den İhale İlanıYoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A. Ş'den İhale İlanıİlimiz Merkez Yoncalı Mahallesindeki 30. 07. 2021 Tarihinde yapılacak "Wc-Çay Bahçesi, Kafeterya/ Büfe -Otopark/ WC+Büfe" İhale İlanı
Kaynak: Habermetre