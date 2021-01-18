Yoncalı Barajı'nda çalışmalar sürüyor
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Yoncalı Barajı'nda çalışmalar sürüyor

18.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:28
Yoncalı Barajı'nda çalışmalar sürüyor

Arguvan ilçesinde yapılan Yoncalı Barajı ve Sulama İsale Tüneli'nde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Arguvan ilçesinde yapılan Yoncalı Barajı ve Sulama İsale Tüneli'nde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Malatya için büyük önem arz eden Yoncalı Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yıldız, barajın tamamlanmasıyla depolanacak olan 114 milyon metreküp suyla 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Malatya Yoncalı Barajında gövde dolgusu ve dolusavak imalatları tamamlanmıştır. 2021 yılında ön yüzü beton imalatlarının da tamamlanmasıyla Malatya Yoncalı Barajının inşaatı bitirilmiş olacaktır. Bununla birlikte Malatya Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9 bin 40 metre uzunluğun ki Yoncalı Sulaması İsale Tünelinde de çalışmaların devam ediyor. TBM ile tünel açmada 1600 metre ilerleme sağlanmış olup işte fiziki gerçekleşme yüzde 29 seviyesindedir. Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metre küp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metre küp gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajının ve diğer bileşenlerinin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarımla 2021 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 164.434.621 TL gelir artışının sağlanması hedefleniyor."

Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri şöyle:

"Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısürmenli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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