Yoncalı Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor
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Yoncalı Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor

25.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:31
Yoncalı Barajı inşaatında çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya için çok büyük önem arz eden Yoncalı Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya için çok büyük önem arz eden Yoncalı Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, barajın tamamlanması ile depolanacak 114 milyon metreküp su ile 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağına işaret etti.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Malatya Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Yıldız, Yoncalı sulaması kapsamında yapımı devam eden 9040 metre uzunluğundaki Yoncalı Sulaması İsale Tüneli'nde de çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Genel Müdür Yıldız, şunları kaydetti:

"Tünelin giriş ve çıkış portal kazıları, giriş portal beton kaplama imalatları, klasik metotla açılan 427 metre tünel kazısı ve desteklemesi tamamlandı. Tünel delme makinasının kurulum çalışmaları tamamlanarak tünel açma çalışmaları devam ediyor. Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajı'nın ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ve bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarladaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 154 milyon lira gelir artışı sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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