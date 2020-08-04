Yonca, bugün boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü (2) BUGÜN ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞLARBalıkesir'in Edremit ilçesinde, Yonca Demir ile katil zanlısı eski eşi Sercan Tatarka'nın bugün anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.

BUGÜN ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞLAR Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Yonca Demir ile katil zanlısı eski eşi Sercan Tatarka'nın bugün anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı. Bugün görülen dava sonucu boşanan Demir ile Tatarka'nın 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cami önünde ikili arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Bunun üzerine Sercan Tatarka kamyonetten tabancayı aldı ve ateş etmeye başladı.

Kaynak: DHA