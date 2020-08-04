Yonca, bugün boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü (2)
BUGÜN ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞLARBalıkesir'in Edremit ilçesinde, Yonca Demir ile katil zanlısı eski eşi Sercan Tatarka'nın bugün anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.
04.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:49
BUGÜN ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞLAR
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Yonca Demir ile katil zanlısı eski eşi Sercan Tatarka'nın bugün anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı. Bugün görülen dava sonucu boşanan Demir ile Tatarka'nın 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cami önünde ikili arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Bunun üzerine Sercan Tatarka kamyonetten tabancayı aldı ve ateş etmeye başladı.
Kaynak: DHA